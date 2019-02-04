2019/02/04 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالوثيقة..



الصحة النيابية تطالب وزير الصحة بالتحقيق في شراء أدوية سرطان من مناشيء غير رصينة

تأریخ التحریر: : 2019/2/4 12:23

• 38 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الصحة النيابية تطالب وزير الصحة بالتحقيق في شراء أدوية سرطان من مناشيء غير رصينة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الصحة النيابية تطالب وزير الصحة بالتحقيق في شراء أدوية سرطان من مناشيء غير رصينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).