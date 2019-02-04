صالح: ترامب لم يطلب إذن لـ”مراقبة إيران”

2019/02/04 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يطلب إذنا من العراق لمراقبة ايران من خلال القوات الأميركية الموجودة في العراق.ونقلت “رويترز”، عن صالح قوله، خلال منتدى عقد في بغداد، ردا على إعلان نظيره الأميركي، أنه يعتزم إبقاء قوات بلاده في العراق لـ”مراقبة إيران”، اليوم (4 شباط […]

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