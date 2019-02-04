رئيس الاصلاح النيابية يوجز خمس نقاط لاستقرار الشرق الاوسط

2019/02/04 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اوجز رئيس كتلة الاصلاح والاعمار صباح الساعدي، الاثنين، 5 نقاط كفيلة باستقرار الشرق الاوسط، مشدداً على اهمية التعاون من اجل تحقيق هذه النقاط، فيما حذر من استمرار تأجيج المنطقة بالفتنة الطائفية التي لن ينجو منها احد في العالم.وقال الساعدي خلال كلمة له في ملتقى الرافدين المنعقد بفندق الرشيد، تابعها “ناس”، اليوم (4 […]

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