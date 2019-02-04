بغداد : رئاسة البرلمان ترفض تصريحات ترامب وتعتبرها تجاوزا على السيادة العراقية

2019/02/04 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرَ النائبُ الأولُ لرئيسِ البرلمانِ حسن كريم الكعبي, ما قالَه الرئيسُ الأمريكي حولَ تمديدِ التواجدِ الامريكي في العراقِ وتبريرِهِ ذلك بمراقبةِ دولِ الجوار , بأنه

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