شؤون المحافظات : مجلس البصرة يجدد تهديده باللجوء لإعلان الإقليم إذا لم تمنح حقوق المحافظة

2019/02/04 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدَّدَ مجلسُ محافظةِ البصرةِ مجدداً ، بالعودةِ إلى مطالباتِ الإقليمِ في ظلِ توفرِ المقوِماتِ بحسبِ زعمِهِ، عازيًا الأمرَ الى إهمالِ الحكومةِ المركزيةِ لحقوقِ البصرة.

عضوُ المجلسِ

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