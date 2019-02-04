حزب يقدم مقترحا يخص القوات الامريكية لا يقضي بسحبها من العراق

2019/02/04 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا حزب المؤتمر الوطني العراقي يوم الاثنين القوى السياسية العراقية لتشريع قانون يقيد التحركات الأمريكية في العراق.

وقال الحزب في بيان صحفي اليوم ان "المؤتمر الوطنيّ العراقيّ يتابع جملة المواقف والتصريحات الأمريكية المتعلقة بالتواجد العسكري والأمني في العراق التي تذيلها تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، على بقاء القوات الأمريكية في العراق تحت ذريعة (مراقبة النشاط الإيراني في المنطقة )".

واضاف ان "المواقف والتحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة في داخل الأراضي العراقية ، تمثل إنتهاكاً صريحاً للسيادة العراقية، وتحدياً صارخاً للإرادة السياسية الحُرة الهادفة لتحييد العراق عن أي صراع أقليمي وتجنيب الدولة خوض حرب بالوكالة عن إرادة ومصالح من لا يريد بالعراق والمنطقة خيراً".

ودعا المؤتمر الوطنيّ العراقيّ "القوى الوطنية في العراق، إلى ضرورة توحيد الصف والكلمة تجاه التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق، وتقييدها حركةً و قانوناً وفق ضوابط المصلحة المشتركة".

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