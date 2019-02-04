صحيفة أميركية تكشف عن مفاوضات “سرية” لنشر “الكوماندوز” في العراق

2019/02/04 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، الاثنين، عن مفاوضات سرية تجري منذ اسابيع بين الحكومتين العراقية والأميركية لنشر قوات من قوات “الكوماندوز” ونقل القوات الأميركية من سوريا الى العراق.وقالت الصحيفة في تقرير لها ترجمته /المعلومة/، إن “تصريحات ترامب، امس، تأتي في الوقت الذي تقوم فيه الولايات بالتفاوض بشكل هادىء منذ اسابيع للسماح لعدة مئات […]

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