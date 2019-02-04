2019/02/04 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت القنصلية الامريكية العام في اقليم كوردستان يوم الاثنين ان شركة "جنرال موتورز" لصناعة السيارات باعت أكثر من 80 الف سيارة منذ عام 2003 وحتى الان.

وذكر بيان صادر عن القنصلية اليوم، ان القنصل العام "ستيف فيجن" وكالة زار شركة "جنرال موتورز" في أربيل لمناقشة ألية عملهم ومعرفة المزيد عن عروض جنرال موتورز للسيارات في العراق".

واضاف البيان أن جنرال موتورز باعت أكثر من 80 ألف سيارة في العراق منذ أن بدأت عملها في عام 2003.

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