بوسطن يوقف انتصارات أوكلاهوما سيتي

2019/02/04 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحقق بوسطن سلتيكس فوزه الرابع توالياً وألحق الخسارة الأولى بضيفه بعد 7 انتصارات متتالية.وفرض بوسطن سلتيكس، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في الدوري، أفضليته طيلة المباراة دون أن ينجح في الابتعاد كثيراً عن ضيفه الذي بعد تخلفه بفارق 12 نقطة خلال الربع الثالث (82-94) نجح في تقليصه إلى سلة واحدة (119-121) قبل نهاية المباراة بأقل من ثلاث دقائق.وتألق نجما الفريقين كايري إيرفينغ (بوسطن) وبول جورج (أوكلاهوما) في الوقت المتبقي بتبادل التسجيل بيد أن الكلمة الأخيرة كانت لصانع ألعاب الأول الذي سجل سلة حاسمة قبل 24 ثانية من النهاية مانحاً التقدم لفريقه 129-125.وقال إيرفينغ الذي أنهى المباراة بـ30 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة "نلعب جيداً ونواصل تحقيق النتائج الرائعة، هدفنا هو اللعب بطريقة أفضل مباراة بعد مباراة".وهو الفوز التاسع لبوسطن سلتيكس في مبارياته العشر الأخيرة والـ34 في 53 مباراة هذا الموسم فصعد إلى المركز الثالث في المنطقة الشرقية.في المقابل، لم تكن النقاط الـ37 لبول جورج والثلاثية المزدوجة "تريبل دبل" لراسل وستبروك (22 نقطة و12 متابعة و16 تمريرة حاسمة) أوكلاهوما سيتي ثاندر لتفادي الخسارة التاسعة عشرة في 52 مباراة حتى الآن هذا الموسم.وبقي أوكلاهوما سيتي ثاندر ثالثاً في المنطقة الغربية خلف دنفر ناغتس وغولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في العامين الأخيرين.14 هزيمة متتالية لنيويوركوفي نيويورك، مني صاحب الأرض نيكس بخسارته الرابعة عشرة توالياً عندما سقط أمام ضيفه ممفيس غريزلير84-96، في أسوأ سلسلة في تاريخ النادي الذي لم يشارك في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" منذ عام 2013.وبدا واضحاً أن مسؤولي نيويورك نيكس يفكرون في الموسم المقبل عندما تخلوا الخميس عن أفضل لاعبيهم اللاتفي كريستابس بورينجيس وثلاثة لاعبين آخرين لدالاس مافريكس (تيم هارداواي جونيور وكورتناي لي وتراي بورك) من أجل الحصول على الإمكانيات للتعاقد مع نجم أو اثنين الصيف المقبل.ويعاني لاعبو نيويورك نيكس الذي يعرف بعضهم أنهم لن يكونوا ضمن تشكيلته الموسم المقبل، من أجل البقاء متحمسين، وظهر ذلك جلياً أمام ممفيس غريزلير.فبعدما صمدوا طيلة الشوط الأول (41-42) انهاروا في الربع الثالث (62-75) أمام تألق الثنائي الإسباني مارك غاسول ومايك كونلي اللذين سجلا 49 نقطة (24 للأول و25 للثاني).وأضاف جاستن هوليداي 19 نقطة.في المقابل، كان كيفن كنوكس أفضل مسجل في صفوف الخاسر برصيد 17 نقطة.وحقق تورونتو رابتورز فوزاً كبيراً على ضيفه لوس أنجليس كليبيرز 121-103 بفضل كاوهي لينارد صاحب 18 نقطة والإسباني سيرج إيباكا صاحب الثنائية المزدوجة "دبل دبل" بتسجيله 16 نقطة مع 12 متابعة.وعزز تورونتو رابتورز موقعه في المركز الثاني بالمنطقة الشرقية برصيد 38 فوزاً و16 خسارة خلف ميلووكي باكس المتصدر (38 فوزاً و13 خسارة)، فيما مني لوس أنجليس كليبرز بخسارته الخامسة والعشرين في 54 مباراة وبقي ثامناً في المنطقة الغربية.

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