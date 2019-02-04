هداف قطر وأمم آسيا يدخل دائرة اهتمام كبار إيطاليا

2019/02/04 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:كشفت تقارير صحافية إيطالية، اليوم الاثنين، أن أندية من الكالتشيو مهتمة بضمّ مهاجم المنتخب القطري وهداف كأس آسيا المعز علي، صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف التي أحرزها لاعب واحد بنسخة واحدة بإجمالي 9 أهداف .

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن "هداف المنتخب القطري المعز علي دخل دائرة اهتمامات العملاقين الإيطاليين ميلان وأيه أس روما".ونشرت شبكة فوكس سبورتس تقريرا أشارت فيه الى ان "المعز علي محط اهتمام عدة أندية أوروبية ".وعادل المعز رقم الإماراتي علي مبخوت والياباني وناوهيرو تاكاهارا برصيد 9 أهداف، كثالث أفضل هدّاف في تاريخ كأس آسيا، بعد علي دائي الإيراني بـ 14 هدفاً، ولي دونغ غوك الكوري الجنوبي بـ 10 أهداف.

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