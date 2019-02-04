سيد عبد الحفيظ: متمسكون باستمرار الدوري والأهلي سيكون البطل

2019/02/04 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر يرى سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أن فريقه هو بطل الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري، رغم فارق النقاط عن الصدارة، معربًا عن ثقته في الحفاظ على اللقب.

المارد الأحمر يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بفارق 12 نقطة عن الزمالك صاحب الصدارة، وكان الأبيض متقدمًا بفارق مباراتين.

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وقال عبد الحفيظ، في تصريحاته لراديو "أون سبورت، حول أحوال فريقه: "الأمور تسير بشكل إيجابي للغاية، لكننا نسعى للوصول لأعلى نقطة سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي، وبشكل عام نسير بشكل متميز وستكتمل القوة بعد عودة المصابين ووصول الانسجام لأعلى درجاته بين الصفقات الجديدة والقدامى".

عن موقف مصابي الفريق، أوضح: "بنهاية الأسبوع الجاري يعود أحمد فتحي ومروان محسن، وبعدهم سيعود وليد أزارو بعد رجوعنا من تنزانيا، ستبقى فقط وليد سليمان ويحتاج لأسبوعين تقريبًا".

وأشاد مدير الكرة كذلك بشخصية الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للأهلي، حيث أضاف: "هناك فارق كبير بين القيادة والإدارة، لا بد أن يكون المدرب لديه المرونة في التعامل وكذلك الصرامة والجدية، ولاسارتي يمتلك الميزتين، وعلاقته باللاعبين على المستوى النفسي والشخصي ممتازة".

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عبد الحفيظ أثار الجدل في الفترة الأخيرة بسبب تصريحاته القوة تجاه الغريم التقليدي الزمالك، عن هذا علق: "لا يوجد تعصب أو افتعال حالة سلبية، هذا غير صحيح بالمرة، أنا فقط أطرح حقائق ومعلومات، ولا أخرج لأمور بعيدة عن الرياضة، أنا لا أتطرق لأمور شخصية أو غيرها، قد تكون التصريحات قوية وأنا أختار الكلمات بعناية شديدة، وهذا حقي وحق الأهلي".

بسؤاله عن موقف ناديه من استمرار الدوري من عدمه، تابع: "الأهلي متمسك بالنظام الذي دخل به المسابقة والإصرار على استمرارها بالشكل الذي تم إخطارنا به منذ البداية، هذا ليس حق الأهلي فقط، نحن متمسكون بالنظام وأن تستمر البطولة حتى النهاية بالشكل المتفق عليه من البداية".

واختتم: "الأهلي بطل الدوري العام الموسم الجاري، لن أغير كلامي، قلتها ونحن نمر بظروف أصعب من الآن بكثير".

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة إنبي غدًا الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الـ13 من الدوري المحلي، وبعد هذه المباراة سيكون له لقاء وحيد مؤجل أمام الزمالك من الجولة الأخيرة بالدور الأول، ومن المقرر إقامته في 30 من مارس المقبل.

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