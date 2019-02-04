نائب يطالب وزير الصحة بالتحقيق بشراء ادوية السرطان من مناشئ غير رصينة

2019/02/04 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب جواد الموسوي، الاثنين، وزير الصحة بالتحقيق في شراء ادوية السرطان من مناشئ غير رصينة.

وقال الموسوي في بيان ان "هناك مخالفة ممكن ان تؤدي بحياة الاف مرضى اللوكيميا بسبب قيام شركة الادوية والمستلزمات الطبية باحالة عقد تجهيز علاج الكلفك 400 ملغم، الى شركة ديفا التركية غير رصينة ولا تمتلك شهادة الجودة من منظمة من منظمة الغذاء والدواء الاميركية".

وطالب الموسوي "وزير الصحة باجراء تحقيق بشأن ذلك".

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