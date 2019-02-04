مأذون شرعي يتعرض للضرب بسبب منديل الفرح ” فيديو “

2019/02/04 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القاهرة – 4 شباط / فبراير : تناقل ناشطون على مواقع مقطع فيديو يظهر تعرض مأذون شرعي للضرب أثناء حفل زفاف بعد شجار عنيف نشب بين أهل العريس والعروس، للحصول على ما يسمى بـ” منديل الفرح” .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المأذون وهو يجلس بين العريس ووالد العروسة، لعقد القران قبل ان تنقض عليه مجموعة من النسوة لخطف منديل الفرح تفاؤلا به على خطى ظاهرة باقة الزهور التي يتفاءل بها المسيحيون بعد مراسم الزواج “.

يشار الى ان المنديل الذي يضعه المأذون الشرعي على يد العريس وولي امر العروسة ﻻ اصل له في الشريعة الاسلامية ، ونتيجة الالتزام به عرفا ظنه الناس انه من الدين وما هو كذلك و أول استخدام للمنديل كان في العصر الفاطمى، حين كان يدفع المهر أثناء عقد الزواج،و كان يوضع المنديل لاخفاء قيمة المهر عن الناس حتى لا يعلمه إلا طرفى عقد الزواج ونظرا للمغالاة فى المهور أصبح مقدم الصداق شىء رمزى وباقى الصداق يكون مؤخرا وتطور موضوع المنديل مع الوقت فبعد كان مجرد قطعة قماش عاديه أصبح مرطزا بآيات قرآنيه واسم الزوجين، كما أن المنديل ليس ركنا من أركان العقد ولكنه عُرف وشكل من أشكال البهجة ويتم التسابق على التقاطه ويحتاج إلى مهارة، خاصة من المأذون لالتقاطه قبل الحضور، وأحيانا بعض الأزواج وذهب الكثير من العلماء الى ان المصافحة بين العريس وولي امر العروسة اساسا لا اصل لها شرعا برغم انها لاتؤثر في صحة العقد .



انتهى أح

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