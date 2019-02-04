العراق يسدد للكويت 300 مليون دولار

2019/02/04 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت صحيفة "الراي" الكويتية، الاثنين، عن تسديد العراق 300 مليون دولار الى الكويت.وقالت الصحيفة، إن "العراق سدّد للكويت أخيراً 300 مليون دولار كدفعة من سلسلة تعويضات تلتزم بها بغداد تجاه الكويت جراء الخسائر والأضرار التي تكبدها الأفراد، والشركات، والحكومة، والمنظمات الدولية جراء حرب الخليج".

وكانت لجنة الأمم المتحدة، المعنية بالتعويضات عن أضرار الغزو العراقي للكويت، ألزمت بغداد بسداد 4.6 مليار دولار نقداً، لكن هذه المدفوعات توقفت منذ أكتوبر 2014، بسبب تحديات أمنية ومشاكل في الميزانية واجهها العراق، إلا أنه تم استئناف الدفع بنسبة 0.5 في المئة من إيرادات العراق النفطية بداية من العام 2018، وستزيد سنوياً حتى نهاية عام 2021، بواقع 300 مليون دولار كل 3 أشهر.

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