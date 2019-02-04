تسارع التضخم في تركيا خلال يناير بفعل قفزة بتكاليف الغذاء

2019/02/04 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تسارع التضخم في تركيا بوتيرة تتجاوز توقعات المحللين خلال يناير الماضي، بفعل ارتفاع تكاليف الغذاء لأعلى مستوى منذ عام 2004.





وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات التركي "تركستات"، اليوم الإثنين، أن معدل التضخم في تركيا سجل 20.4% خلال يناير الماضي على أساس سنوي مقارنة مع 20.3% المسجلة في ديسمبر السابق له.





وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يستقر معدل التضخم في تركيا عند 20.3% خلال يناير على أساس سنوي.





وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية ارتفع إلى 31% خلال يناير الماضي على أساس سنوي وهي أعلى قراءة منذ عام 2004، ومقابل 25.1% المسجلة في الشهر السابق له.





أما على أساس شهري، فإن مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع بنسبة 1.06% خلال يناير الماضي وهي نفس وتيرة الارتفاع المسجلة في ديسمبر من العام الماضي.





وفي بيانات منفصلة، فإن مؤشر أسعار المنتجين سجل نمواً بنحو 32.9% خلال يناير الماضي على أساس سنوي مقابل 33.6% المسجلة في ديسمبر و12.1% المسجلة في يناير 2018.





وبحلول الساعة 9:12 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.3% لترتفع الورقة الخضراء إلى 5.2268 ليرة.





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