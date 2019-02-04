تقرير: ترامب ورئيس الصين يخططان للقاء في 27 فبراير بفيتنام

2019/02/04 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أفادت تقارير صحفية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني يخططان لعقد لقاء مشترك بفيتنام خلال يومي 27-28 الجاري.





وقالت صحيفة جنوب الصين الصباحية اليوم الاثنين نقلاً عن مصادر لم تسمها إن الرئيس الأمريكي تحدث عن احتمالية عقد ذلك اللقاء حينما زار الوفد الصيني واشنطن في الأسبوع الماضي.





وأضافت المصادر أن ترامب يتطلع إلى ذلك اللقاء حينما تنهي الولايات المتحدة اتفاقها التجاري مع الصين.





ووفقاً للصحيفة الصينية فأن وزارة الخارجية الصينية أكدت على أن شي جين بينغ سيبقى على اتصال مع ترامب من خلال وسائل متعددة.





وفي الأسبوع الماضي صرح ترامب بأن إن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة والصين تسير بشكل جيد، لكنه أشار إلى أن الصفقة التجارية بين الطرفين سوف تتم بعد لقائه مع نظيره الصيني.





وتابع ترامب أن الصفقة النهائية بين أكبر اقتصادين في العالم سوف يتم الاتفاق عليها عندما يجتمع مع نظيره الصيني "شي جين بينج" لمناقشة بعض نقاط الخلاف الصعبة بين الطرفين.





ومن جانبها تعهدت الصين في الأسبوع الماضي بزيادة عمليات شراء السلع من الولايات المتحدة وذلك من المنتجات الصناعية والطاقة والزراعة والخدمات.





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