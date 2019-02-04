السفارة الأمريكية تعلق على حادثة مقتل الروائي علاء مشذوب

2019/02/04 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت السفارة الأميركية، الاثنين، 4/ 2/ 2019، على حادثة قتل الروائي علاء مشذوب في محافظة كربلاء.

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