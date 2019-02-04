ذي قار تنفذ حملة لمراقبة المواد الكيمياوية في محلات بيع المبيدات

2019/02/04 | 13:04

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لمحة مختصرة:

‎شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت دائرة بيئة ذي قار عن تنفيذ حملة وسعة لمراقة المواد الكيمياوية المتداولة في محلات بيع المبيدات الزراعية .





‎شبكة اخبار الناصرية:اعلنت دائرة بيئة ذي قار عن تنفيذ حملة وسعة لمراقة المواد الكيمياوية المتداولة في محلات بيع المبيدات الزراعية .وقال مدير بيئة ذي قار اسعد شمخي لشبكة اخبار الناصرية ، ان الكوادر الفنية للدائرة نفذت الحملة في اطار الخطة الوزارية للفحص والتدقيق ، وهي تستهدف وضع قاعدة بيانات لانواع وكميات المواد الكيمياوية وتشخيص المحظور منها.ولفت الى ان الحملة عملت كذلك على متابعة عملية خزن المبيدات الزراعية وتوعية مستخدميها حول الية مكافحة الآفات الزراعية ، فضلا عن توجيه اصحاب المحال بطرق بيعها وتداولها .

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