تناول الحليب صباحا يقلل مستوى السكر في الدم

2019/02/04 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشفت دراسة اجراها علماء من جامعة جويلف الكندية، عن فوائد تناول الحليب في وجبة الفطور لمرضى السكري والمصابين بالسمنة.وذكرت الدراسة ان ” 32 متطوعا طُلب منهم تناول طبق من الحبوب و250 ملم من الحليب في وجبة الفطور، وفقًا لصحيفة “ازفيستيا” الروسية، وتم تقسيم المشاركين الى 3 مجموعات، تناولت الاولى حليبا دسما غنيا بالبروتينات، […]

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