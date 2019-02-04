2019/02/04 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FwYJMHF3cbs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معاناة اصحاب المحال من زيادة الايجار) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. معاناة اصحاب المحال من زيادة الايجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).