هيئة الاعلام والاتصالات تحبط اكبر عملية تهريب لسعات الانترنت في كركوك

2019/02/04 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الاعلام والاتصالات اليوم الاثنين، احباطها اكبر عمليات تهريب سعات الانترنت في كركوك.

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