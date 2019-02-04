جنايات ذي قار: أحكام مختلفة بالسجن على متاجرين بالمخدرات

2019/02/04 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت محكمة جنايات ذي قار أحكاما مختلفة بالسجن مع غرامات مالية بحق مدانين اثنين بالمتاجرة بالمخدرات.

وذكر بيان لمركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "محكمة جنايات ذي قار قضت حكما بالسجن لمدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحق مدان عن جريمة الاتجار بالادوية المخدرة في مدينة الناصرية".



وأضاف أن "محكمة جنايات ذي قار نظرت قضية مدان ثان وحكمت عليهم بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار عن جريمة الاتجار بالأدوية المخدرة".



وبين أن "الاحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".انتهى

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