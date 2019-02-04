المؤتمر الوطني يدعو القوى السياسية لتشريع قانون يقيد التحركات الأمريكية في العراق

2019/02/04 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا حزب المؤتمر الوطني العراقي، اليوم الاثنين، القوى السياسية العراقية لتشريع قانون يقيد التحركات الأمريكية في العراق، لحفظ السيادة الوطنية.

وقال الحزب في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "المؤتمر الوطنيّ العراقيّ يتابع جملة المواقف والتصريحات الأمريكية المتعلقة بالتواجد العسكري والأمني في العراق التي تذيلها تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، على بقاء القوات الأمريكية في العراق تحت ذريعة {مراقبة النشاط الإيراني في المنطقة}".



واضاف، ان "المواقف والتحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة في داخل الأراضي العراقية ، تمثل إنتهاكاً صريحاً للسيادة العراقية، وتحدياً صارخاً للإرادة السياسية الحُرة الهادفة لتحييد العراق عن أي صراع أقليمي وتجنيب الدولة خوض حرب بالوكالة عن إرادة ومصالح من لا يريد بالعراق والمنطقة خيراً".



ودعا المؤتمر الوطنيّ العراقيّ "القوى الوطنية في العراق، إلى ضرورة توحيد الصف والكلمة تجاه التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق، وتقييدها حركةً و قانوناً وفق ضوابط المصلحة المشتركة بعيداً عن سياسات الإستعلاء والهيمنة وفرض الأمر الواقع و بما يحفظ ويصون سيادة العراق وكرامة العراقيين".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن اليوم الأحد أنه يعتزم إبقاء قوات بلاده في العراق لـ "مراقبة إيران".وأضاف ترامب في مقابلة صحفية أمس الأحد: "كل ما أريده أن يكون بإمكاني المراقبة، لدينا قاعدة عسكرية رائعة وغالية التكلفة في العراق، وهي مناسبة جدا لمراقبة الوضع في جميع أجزاء منطقة الشرق الأوسط المضطربة، وهذا أفضل من الانسحاب".وتابع بالقول: "وهذا الأمر لا يفهمه الكثير من الناس، نعتزم مواصلة المراقبة، فإن حصلت مشاكل أو أراد أحد تصنيع أسلحة نووية أو أشياء أخرى، سنعرف قبل أن يفعلوا ذلك".وأكد ترامب أن بعض العسكريين الأمريكيين الذين سيتم سحبهم من سوريا سينضمون إلى القوات الأمريكية الموجودة في العراق.مع ذلك انتقد ترامب التدخل العسكري الأمريكي في العراق، واصفا الأمر بـ"أحد أكبر الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة على مرّ التاريخ".انتهىبواسطة..



علي الخفاجي

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