الحبس 5 سنوات لحارس إصلاحية تقاضى رشوة من نزلاء في سجن التاجي

2019/02/04 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اصدرت وزارة العدل، الاثنين، حكماً بالحبس الشديد بحق حارس إصلاحية تقاضى رشوة من نزلاء في سجن التاجي.وقال المفتش العام كريم الغزّي، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (4 شباط 2019)، ان “محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة إصدرت حكماً بالحبس الشديد بحق حارس إصلاحية تقاضى رشوة من نزلاء في سجن […]

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