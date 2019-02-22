فيلم “الأنفاس الاخيرة” يحصد جائزة أفضل فيلم روائي قصير في اربيل

2019/02/04 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حصد فيلم “الأنفاس الأخيرة” من إنتاج مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي جائزة افضل فيلم روائي قصير عربي بمهرجان السينما ضد الإرهاب الدولي بدورته الرابعة في أربيل.

وحاز فيلم “الأنفاس الأخيرة” من انتاج مديرية الاعلام لهيئة الحشد الشعبي بافضل فيلم روائي قصير عربي من بين 43 فيلما عربيا وعراقيا.واشاد الناقد الاستاذ كاظم سلوم في الجلسة النقاشية حول تأثر السينما في التطرف والإرهاب بفيلم الانفاس الاخيرة”, مبينا انه “يحمل رسالة بلغة سينمائية مهمة من العراق ضد الارهاب والتطرف”.





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