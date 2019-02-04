وزارة التعليم توافق على عودة طلبة الدراسات العليا الذين تم الغاء قبولهم بسبب التعيين

2019/02/04 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، على عودة طلبة الدراسات العليا الذين تم الغاء قبولهم بسبب التعيين وهم في مرحلة البحث للاختصاصات العلمية والهندسية والطبية وعلى النفقة الخاصة حصراً.





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