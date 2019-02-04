2019/02/04 | 13:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايزيدي 24 _ الشيخان
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور، المسيحيون و المسلمين يشاركون عزاء الامير تحسين بك و يستقبلون جثمانه) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور، المسيحيون و المسلمين يشاركون عزاء الامير تحسين بك و يستقبلون جثمانه) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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