الحكيم يعلن موقفه من تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب

2019/02/04 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أعلن رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الاثنين، عن موقفه من تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، والتي قال فيها إنه يعتزم إبقاء قوات بلاده في العراق لـ”مراقبة إيران”.وقال الحكيم في تغريد له على حسابه بتويتر إنهم “يرفضون بشدة أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، أو منطلقا لمراقبة دول الجوار أو استفزازها ...

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