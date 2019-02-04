نيللي كريم ويسرا ترتديان فستان الفراشة

2019/02/04 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..نشرت الفنانة نيللي كريم مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”، بفستان وصفه جمهورها بالرائع الذي تشبه فيه الفراشة، من توقيع اللبناني أنطوان قارح.

والفستان عبارة عن جزء علوي أسود اللون، لامع تميز بفتحة الظهر، ومنسدل كأنه أجنحة فراشة باللونين الأسود والبرتقالي.



وبدت نيللي في غاية الأناقة والأنوثة وهي ترتديه، وهذه ليست المرة الأولى الذي ترتدي فيه نيللي الفستان إذ ظهرت به سابقا في عام 2016.

وكانت النجمة يسرا ارتدت “ستايل” الفستان نفسه عند مشاركتها فاعليات حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، لكن كان هناك اختلاف وحيد، وهو أن فستان يسرا كان به أكمام من خامة الشيفون، ومزجت اللون الأسود والبرتقالي معًا فجاء مناسبًا عليها للغاية، ومنحها إطلالة أصغر.

خبيرة الموضة والأزياء هدى عصام،قالت إن تصميم الفستان المستوحى من الزهور و الفراشات موضة تنبض بالحيوية، أصبحت رائجة منذ 2017 وحتى الآن لتميزها بالألوان المبهرة والجذابة.

ونصحت خبيرة الموضة، الفتيات باعتماد هذه التصميم بشرط أن يكون ملون و منقوش، وأيضاً الفساتين الطويلة والمنفوشة، ويمكن أيضًا ارتداء هذا الشكل على هيئه البلوزات الواسعة مع التنورات القصيرة.

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