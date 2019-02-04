سيارة سوبرا الجديدة موديل 2020 من تويوتا

2019/02/04 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..قدمت تويوتا الستار بصورة رسمية سيارتها سوبرا الجديدة موديل 2020 خلال فعاليات معرض ديترويت الدولي للسيارات 2019.

وجاءت الشركة بالسيارة بمحرك من 6 أسطوانات سعة 3 لترات بشاحن توربيني وهو نفس المحرك المتواجد في سيارات BMW Z4 ولكن بقوة أقل ، حيث يوفر محرك Z4 قوة تصل الي 382 حصان بينما تصل قوة المحرك نفسه في موديل سوبرا الي 335 حصان فقط.

وبالاضافة الي المحرك زودت السيارة بناقل حركة أوتوماتيك من 8 نقلات وهو ما يوفر للسيارة القدرة على التسارع من الثبات الي الوصول الي 100 كم في الساعة في زمن قدره 4.1 ثانية بالاضافة الي امكانية التسارع الي سرعة قصوى تبلغ 250 كم في الساعة.

وحملت السيارة بعض ملامح التشابه مع موديل FT-1 التجريبي الذي تعتمد عليه وتظهر تلك الملامح في التصميم الخاص بالمصابيح الأمامية بالاضافة الي المصابيح الخلفية والمشتت المصنوع من مادة ألياف الكربون بالاضافة الي التشابه في سقف السيارتين بجانب الاسبويلر في الخلف واضاءة المكابح في الجزء الخلفي فيما يبرز الاختلاف الرئيسي بين السيارتين من حيث التصميم في افتقار سوبرا الي شكل أنف المقدمة الممتد الطول كما في FT-1 ، كما نقلت (شبكة السيارات العربية).

وزودت سوبرا بصالون داخلي مميز يتمتع بتجهيزات عديدة مثل النظام الترفيهي الشبيه بنظان الاي باد بالاضافة الي العدادات الرقمية iDrive في الكونسول والعدادات الرقمية في لوحة القيادة ويتم توزيع وزن السيارة بالتساوي بين الامام والخلف كما زودت بتعليق خلفي متعدد الروابط وامامي مزدوج الوصلات .

وقالت الشركة أن السيارة سيتم طرحها في 3 اصدارات منها نسخة الاطلاق Launch Edition التي ستقوم الشركة بتوفير 1500 نسخة منها فقط.

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