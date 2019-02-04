بالصور.. موديل XT6 الجديد من كاديلاك

2019/02/04 | 13:16

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(المستقلة)..



كشفت كاديلاك النقاب بصورة رسمية في معرض ديترويت الدولي للسيارات،عن سيارتها XT6 الكروس أوفر بثلاثة صفوف من المقاعد الجديدة كلياً بثلاثة صفوف من المقاعد

وتأتي السيارة في وقت هام بالنسبة إلي جنرال موتورز وكاديلاك بصورة عامة خاصة في ظل تنامي الطلب على السيارات الكروس أوفر الأكبر في الحجم وهي الفئة التي لم تنافس كاديلاك فيها من قبل.

ويذكر أن سيارة مثل سكاليد ESV لا تجذب معظم الراغبين في شراء سيارات الكروس أوفر ولكن XT6 توفر مزيدمن الخيارات في فئة السيارات الفاحرة الكروس أوفر مع تصميم أكثر عصرية .

وتعتمد السيارة على نسخة ممتدة من نفس قاعدة بناء موديلات XT5 مع تأكيد كاديلاك على أن كل جزء من السيارة الجديدة تم دراستها بشكل جيد وتطويره لأفضل مستوى لجعل السيارة أكثر راحة وتوفيرها متعة القيادة، وفق ما نقلت (شبكة السيارات العربية).

وتحمل XT6 الجديدة محرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 310 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 9 سرعات ونظام دفع رباعي في اصدارات Premium LuxuryوSport الاختيارية.



ومن حيث التصميم ، فان اصدارات Premium Luxury يتوفر لها اضافات خشبية مميزة بينما نسخ Sport تحمل تطعيمات من ألياف الكربون وكلاهما يأتي بصورة قياسية بعجلات 20 بوصة وتوفر عجلات 21 بوصة اختيارية في نسخة Sport فقط.



كما يتوفر لكل سيارة اضاءة ليد .

وتشمل التجهيزات الاختيارية في السيارة مثبت سرعة قابل للتكيف ونظام رؤية ليلية وكاميرا محيطية HD وباب خلفي كهربائي وصف ثالث من المقاعد كهربائي الطي.



أما وسائل مساعدة السائق القياسية فتشمل كاميرا خلفية HD وتحذير من التصادم الأمامي ومكابح طواريء الية ومساعد تغيير المسار وتحذير من حركة المرور الخلفية ومحدد للسرعة .

كما يتوفر للسيارة شاشة تعمل باللمس ملونة 8 بوصة قدمت لأول مرة في XT4 كما يتوفر للسيارة واي فاي هوت سبوت 4G LTE ومشغل ابل كار بلاي واندرويد أوتو و6 مخارج للشحن USB وشاحن لاسلكي للهواتف المحمولة.

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