«أنا العالم».. رواية تحصد جائزة الدولة التشجيعية في مصر لعام 2018

2019/02/04 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الكاتب هانى عبد المريد إن روايته أنا العالم استغرقت 6 سنوات من الأعداد، وهي الرواية التي حصلت على جائزة الدولة التشجيعية فى عام 2018.

وأوضح عبد المريد أن بطل رواية أنا العالم يعانى من العزلة والوحدة وأشار عبد المريد إلى اهتمامه بالفانتازيا فى كل القصص والروايات.

وقال إن أى كاتب يحصل على جائزة من وطنه، فهو أكبر فخر يناله أى مبدع، فالجائزة تحصل على أهميتها ممن يمنحها، وكذلك من حصل عليها.

وأضاف هانى عبد المريد بقوله “رواية أنا العالم تمثل بالنسبة لى نقلة فى مشوارى الإبداعى، لقد عملت عليها كثيرًا، واستغرقت منذ كتابتها وحتى صدورها فترة ست سنوات، وهى أطول فترة قضيتها فى كتابة رواية، وخلال هذه الفترة تعرضت الرواية لأكثر من محاولة للهدم، ففى كل مرة كنت أراجع فيها تظهر شخصية جديدة”.

وأشار هانى عبد المريد إلى أنه حينما بدء فى كتابة رواية “أنا العالم” كانت هناك معينة، إلا أنها تغيرت تماما، عما ظهرت عليه الرواية بعد صدورها.

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