«خزان المي».. أغنية لفرقة السيرك حول الأوضاع في فلسطين

2019/02/04 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال شادي زقطان أحد أعضاء فرقة السيرك إن مشروعهم يعتمد على نشر ثقافة الراب في المجتمع الفلسطيني.

وأكد زقطان، فى حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد، أن الفن هو أسرع وسيلة لإيصال الرسالة الفلسطينية الراجية إلى الحرية.

وأشار زقطان إلى أن الأغانى التى تقدمها الفرقة تعمل على مناقشة الواقع الفلسطينى الأليم، وأن أغنية “خزان مى” تحمل رسالة تأثير المواطن البسيط بصوت الرصاص الذى يطلق حتى على خزان المياه.

واختتم زقطان حديثه بالتأكيد على أن الاحتلال ليس مجرد حاجز أو جدار، إنما أصبح متغلغلا فى كل تفاصيل الحياة.

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