دي ليخت ينتظر تحركًا من برشلونة

2019/02/04 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويتركشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن انتظار اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي لعرض نادي برشلونة من أجل حسم مستقبله في أقرب وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن اللاعب يملك بالفعل العديد من العروض في الوقت الحالي من أجل الرحيل عن صفوف الدوري الهولندي.

ويسعى اللاعب لاتباع خطى مواطنه وزميله في أياكس فرينكي دي يونج لينضم لصفوف برشلونة ويكون جزءًا من مشروع الفريق في الفترة المقبلة.



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ويريد النجم الشاب أن يتفهم بشكل جيد ما الذي يحمله مشروع برشلونة بالنسبة له وما سيضيف إليه في مستقبله الرياضي مع وجود عروضًا جيدة من فرقًا أخرى.

ويملك دي ليخت عروضًا من قبل كلًا من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بالإضافة ليوفنتوس الذي يملك علاقات طيبة للغاية مع وكيله.

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وتفكر إدارة برشلونة بحسب ما تذكر الصحيفة في تقديم عرضًا ماديًا مشابه لذلك الذي نجحوا من خلاله في ضم فرينكي دي يونج ويقارب الـ 86 مليون يورو.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ 19 عامًا كان قد ذكر في تصريحات صحفية سابقة أنه يريد اللعب لصفوف برشلونة وأكد على رغبته في مزاملة دي يونج هناك أيضًا.

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