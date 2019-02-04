عادل عبد المهدي يلتقي بالمبعوث الروسي

2019/02/04 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المھدي صباح، اليوم الاثنين، المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الأوسط ودول افریقیا ونائب وزیر الخارجیة الروسیة والوفد المرافق له میخائیل بوغدانوف، الذي نقل تحيات الرئيس الروسي ورئيس الحكومة الروسية الى سيادته وتجديد دعم القيادة الروسية للحكومة العراقية والرغبة بتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط البلدين والشعبين، وعن شكره لموقف روسيا الداعم للعراق.

وأكد حرص العراق على توسيع علاقات التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري وتطوير حقول النفط والغاز.

واشاد عبد المهدي، بالدور الروسي وعلاقاتها المتوازنة التي تسهم بتدعيم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجرى بحث عقد الجلسة المقبلة للجنة الحكومية العراقية الروسية المشتركة، وتطورات الاوضاع في المنطقة.



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