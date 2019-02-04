صالح ردا على ترامب: الوجود الامريكي في العراق يتم بقرار عراقي وننتظر توضيحا

2019/02/04 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، على ان "الوجود الاميركي في العراق تم ويتم بقرار عراقي".جاء ذلك ردا على تصريح الرئيس الاميركي دونالد ترامب برغبته ابقاء القوات الاميركية في العراق بذريعة مراقبة ايران.

وقال الرئيس العراقي صالح خلال حضوره ندوة حواريه، ان "الوجود الاميركي في العراق تم ويتم بقرار عراقي وبطلب من حكومته بهدف التعاون في مواجهة خطر الارهاب"

وافاد صالح، ان "ترامب لم يتقدم بطلب رسمي لابقاء قواته في العراق بهدف مراقبة ايران".

واشار رئيس الجمهورية الى، ان العراق "ينتظر توضيحاً من واشنطن بشان اعداد القوات الاميركية بالعراق ومهمتها، وان الخيار المطروح بين العراق واميركا هو ان يتعاونا لا ان يكون مختلفين في معالجة بعض الملفات".

وأعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، يوم أمس الاحد، أن إدارته ستبقي قوات أميركية في العراق لـ"مراقبة إيران"، فيما أشار الى وجود قاعدة عسكرية في العراق "مناسبة جدا" لمراقبة أوضاع الشرق الاوسط.

وقال ترامب في تصريحات لشبكة "سي بي إس" التليفزيونية، إن "كل ما أريده أن يكون بإمكاني المراقبة، لدينا قاعدة عسكرية رائعة وغالية التكلفة في العراق، وهي مناسبة جدا لمراقبة الوضع في جميع أجزاء منطقة الشرق الأوسط المضطربة".



وأضاف الرئيس الاميركي، أن "هذا أفضل من الانسحاب".

تحرير: عامر الشيباني

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