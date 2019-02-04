البنك المركزي: قمنا بشراء 20 تريليون من حوالات الخزينة لتحريك السوق

2019/02/04 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الاثنين، ان البنك قام بشراء20 تريليون من حوالات الخزينة لتحريك السوق.وقال العلاق خلال جلسة حوارية ضمن ملتقى الرافدين المنعقد في بغداد وحضرته "الغد برس"، إنه "تحتل السياسة النقدية جزء مهم لقطاع الاقتصاد والاستثمار ويشارك البنك المركزي لتحقيقها"، مبينا ان "السياسة النقدية تحقق استقرار اقتصادي ، حيث ان استقرار سعر الصرف وكفاية الاحتياطيات شروط اساسية لاستقرار الاقتصاد ".

واضاف ان "البنك المركزي لم يكتفي عند تحقيق الاهداف الاساسية وانما دخل في النمو الاقتصادي وهي سياسة غير تقليدية "، مشيرا الى انه "من خلال التوجه غير التقليدي قمنا بشراء 20 تريليون من حوالات الخزينة والهدف منه الحفاظ على الحالة الاقتصادي وتحريك السوق ".ولفت الى ان "البنك المركزي قام بمبادرة غير تقليدية وهي مبادرة الاقراض الزراعية والاسكانية والصناعي واطلق تخصيصات مالية وهو امر مهم "، حيث انه يستطيع تأمين مالي لأي مشروع حقيقي اذا توفرت الشروط اللازمة".

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