تحالف الصدر يكشف المستور بشان الفياض.. هذا بديله ومنصبه

2019/02/04 | 13:24

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بغداد- العراق اليوم:

كشف قيادي بارز في تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن توصل تحالفي الإصلاح ...





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