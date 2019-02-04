2019/02/04 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واعلن العيثاوي خلال تصريح له لـ /الغدير/ ، وقوفه "بالضد من هذا الموضوع، ولا نرضى ان يكون العراق مركز مراقبة للجيران او التدخل بشؤونهم الداخلية ، اذ ان العراق يرغب ان يكون نقطة تلاقي وسلام مع جيرانه، لان التدخل بشؤون اي بلد يؤثر سلبا على علاقات بلدان المنطقة".ورفض ، ان "يكون العراق مركزا لاي قاعدة امريكية ".واضاف، ان "القوات الامريكية قامت بخروقات كثيرة في سوريا، وان السياسة العراقية الجديدة ترتكز على الانفتاح الذي فتح افاقا ايجابية مع محيطه، لذا لا نريد الرجوع خطوة الى الوراء بسبب السياسات الامريكية".انتهى ..م ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العيثاوي : الامريكان يعتبرون العراق ضيعة لهم ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العيثاوي : الامريكان يعتبرون العراق ضيعة لهم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).