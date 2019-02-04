خروف يتسبب بإصابة اربعة مواطنين في ذي قار

2019/02/04 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لشرطة ذي قار تلقت "الغدير" نسخة منه، ان "أحد المتهمين قام بطعن قصاب من ابناء عمومته بسكين ليتحول الى إطلاق نار في منطقة حي الزهور بقضاء الشطرة ما تسبب بإصابة ثلاثة اخرين".واضاف البيان ان قوات الشرطة اغلقت حاوطت المكان ومنعت الاقتراب منه فيما فتحت تحقيق في ملابسات الحادث".انتهى .م ك

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