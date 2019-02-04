بالصور.. عبد المهدي يتفقد مشروع مصفى كربلاء

2019/02/04 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، لقطات من جولة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الى مصفى كربلاء.واجرى عبد المهدي جولة في موقع المشروع والتقى العاملين فيه واستمع لملاحظاتهم واحتياجاتهم، كما عقد اجتماعا مع المشرفين والمهندسين للاستماع الى عرض مفصل عن المشروع والعمل المتواصل الجاري فيه ووجه بتوفير متطلبات المشروع من جميع الجوانب.

وأكد رئيس الوزراء، على اهمية هذه المشاريع لتعزيز الاقتصاد العراقي وازدهاره وتحريك سوق العمل والنقل، وضرورة ان يستوعب المشروع اصحاب المهارات والكفاءات والايدي العاملة العراقية.

يذكر ان مجلس الوزراء قرر، في (7 كانون الثاني 2014)، إحالة تنفيذ مشروع مصفى كربلاء على ائتلاف شركات كورية بكلفة تزيد عن ستة مليارات دولار، وبمدة تنفيذ تبلغ 54 شهرا.

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