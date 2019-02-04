التعليم العالي: الموافقة على عودة “هؤلاء الطلبة” الى الدراسات العليا

2019/02/04 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلن وزير التعليم العالي قصي السهيل، اليوم الاثنين، موافقته على عودة طلبة الدراسات العليا بالمواصفات ادناه وقال السهيل في بيان نقتضب تلقى “النور نيوز” نسخة منه “تمت الموافقة على عودة طلبة الدراسات العليا الذين تم الغاء قبولهم بسبب التعيين وهم في مرحلة البحث للاختصاصات العلمية والهندسية والطبية وعلى النفقة الخاصة حصرًا”.

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