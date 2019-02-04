2019/02/04 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الدبي لـ /الغدير/، ان "الولايات المتحدة حشدت العالم لاسقاط نظام صدام مدعية انه يتدخل في شؤون الدول المجاورة للعراق ، اذن لماذا تسمح الى الرئيس ترامب بالتدخل في شؤون الدول المجاورة لنا والتجسس عليها ".واضاف، انه "يجب ان يسقط النظام الحاكم في اميركا كما سقط نظام صدام واستبداله بنظام ديمقراطي وليس استبدادي ".انتهى ..م ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يدعو الى اسقاط "النظام الامريكي" بشكل شبيه باسقاط نظام صدام) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يدعو الى اسقاط "النظام الامريكي" بشكل شبيه باسقاط نظام صدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).