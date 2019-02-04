2019/02/04 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / جنايات ذي قار : السجن مع غرامات مالية بحق مدانين اثنين للمتاجرة بالمخدرات

04/02/2019 13:19:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ز .أ

اصدرت محكمة جنايات ذي قار ، الاثنين ، أحكاما مختلفة بالسجن مع غرامات مالية بحق مدانين اثنين بالمتاجرة بالمخدرات.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أن "محكمة جنايات ذي قار قضت حكما بالسجن لمدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحق مدان عن جريمة الاتجار بالادوية المخدرة في مدينة الناصرية".





وأضاف أن "محكمة جنايات ذي قار نظرت قضية مدان ثان وحكمت عليهم بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار عن جريمة الاتجار بالأدوية المخدرة".





وبين أن "الاحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / جنايات ذي قار : السجن مع غرامات مالية بحق مدانين اثنين للمتاجرة بالمخدرات) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / جنايات ذي قار : السجن مع غرامات مالية بحق مدانين اثنين للمتاجرة بالمخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).