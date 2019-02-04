أس: أنباء صادمة عن حالة ميسي في برشلونة

2019/02/04 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت صحيفة "أس" الإسبانية صدمة قوية لجماهير نادي برشلونة تجاه حالة

قائدهم "ليونيل ميسي" مهاجم الفريق بعد عودته

صباح اليوم للتدريبات.

ورصدت الصحيفة تحركات الأرجنتيني صباح اليوم الذي وصل إلى المدينة

الرياضية للخضوع للفحوصات الطبية الشاملة.

لكن "ميسي" كان يعاني من بعض الآلام في موضع الإصابة في الفخذ

الأيمن ولكن من يحسم موقفه النهائي هو تقرير الجهاز الطبي بقيادة

"ريكارد برونا" ومدى إمكانية مشاركته أمام ريال مدريد يوم الأربعاء.

الأجواء ليست جيدة في برشلونة بحسب ما ذكرت

الصحيفة، والانباء التي تصل من النادي الكتالوني تصب جميعها في عدم

لحاق هداف الفريق بمباراة الكلاسيكو في بطولة الكأس يوم الاربعاء

المقبل.

وينتظر "إرنستو فالفيردي" المدير الفني للفريق القرار النهائي الطبي

عن حالة "ميسي"، ليبني خطته للمباراة قبل 48 ساعة على انطلاقها.

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