اللواء 31 بالحشد يرفع عبوة ناسفة على طريق بيجي – المزرعة

2019/02/04 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رفعت مفرزة من مكافحة المتفجرات التابعة للواء 31 بالحشد الشعبي، الاثنين، عبوة ناسفة على طريق بيجي – المزرعة شمال تكريت.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، ان، مفرزة مكافحة المتفجرات التابعة في اللواء 31 تحركت بناءً على معلومات استخباراتية باتجاه عبوة زرعتها عناصر داعش على طريق بيجي – المزرعة شمال تكريت.

واضاف ان، المفرزة تخلصت بشكل آمن وأمنت الطريق أمام حركة المركبات.

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