موسكو:انسحاب واشنطن من المعاهدة النووية لا يعني حرب باردة جديدة

2019/02/04 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أكد وزير الخارجية الروسي أن الانسحاب التام للولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى لا يشير إلى بدء حرب باردة جديدة.





وقال سيرجي لافروف في تعليقات نقلتها وكالة أنباء "ريا" الروسية، اليوم الإثنين، إنه لا يعتقد أننا نتحدث عن تطورات الحرب الباردة.





وأضاف أن "عصر جديد قد بدأ".





وقامت روسيا خلال عطلة الأسبوع بتعليق معاهدة الأسلحة النووية التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة بعد إعلان الولايات المتحدة الانسحاب من هذه الاتفاقية.





وكان البيت الأبيض أكد في الأسبوع الماضي أن واشنطن سوف تنسحب بشكل تام من اتفاقية القوى النووية خلال الستة أشهر المقبلة ما لم تنهي موسكو ما أسمته الولايات المتحدة بأنه انتهاكات لاتفاقية 1987.





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