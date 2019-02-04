مجلس الأنبار: المحافظة جاهزة لإعادة افتتاح المنافذ الحدودية بين سوريا والسعودية

2019/02/04 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اكد مجلس محافظة الانبار، الاثنين، ان المحافظة جاهزة لإعادة افتتاح المنافذ الحدودية مع سوريا والسعودية بعد انتشار القوات الامنية على طول الشريط الحدودي وصولا الى الطريق الدولي السريع ومنها الى محافظات العراق الاخرى.وقال عضو مجلس الانبار حميد احمد العلواني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “محافظة الانبار جاهزة لإعادة افتتاح منفذ التنف والقائم مع […]

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