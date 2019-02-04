‎الكهرباء :زيادة ساعات القطع المبرمج شمالي ذي قار بسبب الصيانة

2019/02/04 | 14:06

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

قالت مديرية كهرباء شمال الناصرية ، ان ساعات القطع المبرمج شمالي المحافظة ستزداد على مدار يومين اثنين بسبب اعمال صيانة .





شبكة اخبار الناصرية:قالت مديرية كهرباء شمال الناصرية ، ان ساعات القطع المبرمج شمالي المحافظة ستزداد على مدار يومين اثنين بسبب اعمال صيانة .وقال مسؤول اعلام المديرية عمار العبودي لشبكة اخبار الناصرية ، ان مديرية شبكات الجنوب الغربي ستقوم باطفاء محطة الرفاعي الرئيسية 123 ‪KV‬ لتنفيذ اعمال صيانة للمحولات الرئيسية .واوضح ان عملية الصيانة هذه ستتسبب بزيادة ساعات القطع المبرمج لخمس ساعات يوميا على مدار يومين اثنين فقط .واوضح ان المناطق التي ستشمل بالقطع المبرمج هي الرفاعي وقلعة سكر والفجر والنصر .انتهى , ت ع ح

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