روسيا تعتبر الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا تدخلا أجنبيا

2019/02/04 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الكرملين، الإثنين، إن الخطوات التي اتخذتها دول أوروبية للاعتراف بخوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا تصل إلى حد التدخل الأجنبي وإن على شعب فنزويلا، وليس الدول الأجنبية، حل مشكلاته السياسية الداخلية.

واعترفت إسبانيا وبريطانيا والنمسا والسويد والدنمرك وفرنسا يوم الإثنين بجوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مؤقتا للبلاد.

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